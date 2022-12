Massimo Gramellini ospite a La Confessione di Peter Gomez venerdì 23 dicembre alle 22 45 su Nove

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Nuova puntata del programma cult condotto da, che dopo oltre 120 interviste one-to-one torna sulcon una nuova puntata de “La”. L’di2322:45 è il giornalista e scrittoreche racconterà al direttore de Ilfattoquotidiano.it episodi intimi della sua vita privata e alcune delle tappe fondamentali della sua carriera. ‘La’ è prodotto da Loft Produzioni per Warner Bros. Discovery e sarà disponibile in live streaming e successivamente on demand sul nuovo servizio streaming discovery+ nonché su sito, app e smart tv di TvLoft.è visibile al canale 9 del Digitale Terrestre, su Sky Canale 149 e Tivùsat ...

Corriere della Sera

La penna del 'Corriere della Sera' l'aveva criticato in un articolo, come già era successo a, Enrico Mentana e Concita De Gregorio, tutti citati dal docente. Il video. " Ciao, Aldo ...Riceviamo e pubblichiamo: Lettera 1 Dago,Chespenda delle parole a favore dei ragazzi, contro il ministro che ne vieta l'uso, per continuare con lo smartphone in classe, lo trovo assurdo. Quando e' proprio il ... Libero smartphone a scuola | Il Caffè di Massimo Gramellini Il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ribadisce il no ai cellulari a scuola, ma non parla del fatto che sono per primi gli adulti ad abusarne ...Alessandro Orsini si scaglia contro Aldo Grasso, Massimo Gramellini ed Enrico Mentana. Il video: "Faccio dire quello che io voglio dire" ...