Marine resiste ore in mare dopo il naufragio della sua nave militare | l’incredibile salvataggio in Thailandia – Video

Il Fatto Quotidiano

Ilha raccontato ai giornalisti di essere stato in acqua per circa 14 ore prima dell'arrivo dei soccorsi e di essersi allontanato dal suo gruppo a causa delle onde molto forti. Ha cercato di ...Infront Italyalla pandemia Infront Italy, il colosso operante nei diritti televisivi e di ...Italy doesn't have Emmanuel Macron can't finish celebrating his challenging victory overLe ... Marine resiste ore in mare dopo il naufragio della sua nave militare: l’incredibile salvataggio in… Rai utilizza, sui propri siti web e app, cookie e altri identificatori tecnici per garantire la fruizione dei contenuti digitali Rai e facilitare la navigazione e, previo consenso dell'utente, cookie ...