Globalist.it

Scatenata la portavoce del ministero degli Esteri russodopo la visita del presidente ucraino Volodymyr Zelensky negli Usa afferma in un video diffuso sui social russi e occidentali che il capo di stato di Kiev non è solo 'il loro figlio di ...... ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri russoha aggiunto che non c'è dubbio che tutte le attrezzature militari inviate a Kyiv saranno 'prontamente ... Maria Zakharova volgare e scomposta commenta la visita di Zelensky a Washington: “E’ il loro figlio di put***a” Gli Stati Uniti hanno confermato il loro ”coinvolgimento diretto” nel conflitto in Ucraina ospitando a Washington il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e difendendo il diritto di Kiev di condurre a ...(Adnkronos) - Gli Stati Uniti hanno confermato il loro ''coinvolgimento diretto'' nel conflitto in Ucraina ospitando a Washington il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e difendendo il diritto di Ki ...