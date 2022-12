Mara Venier positiva al Covid | ad annunciarlo è Fiorello

ilmessaggero.it

Dapprima la gaffe del conduttore sul covid di, poi lo scherzo sulla cantante. E proprio quando tutti pensavano che Giorgia fosse stata squalificata dal Festival di Sanremo è arrivato il ...La conduttrice 72enne si racconta in una lunga intervista Ripercorre un episodio della sua vita che l'ha profondamente segnata, la 'zia' degli italiani, si racconta in una lunga intervista a Molto Donna , inserto de Il Messaggero . Voce e volto della campagna nazionale contro la violenza sulle donne, ripercorre ... Mara Venier: «Antonio Banderas mi ha aperto gli occhi. Ho capito che dovevo essere amata per quello che sono, Nel corso della puntata di oggi, 22 dicembre 2022, di Viva Rai 2 Fiorello ha letto in diretta un messaggio arrivato sul suo cellulare da Mara Venier. La conduttrice si è complimentata con l’amico per ...Mara Venier ha il Covid. In un messaggio whatsapp mandato a Fiorello durante la diretta di “Viva Radio 2!” la conduttrice ha fatto i complimenti al suo amico ringraziandolo ...