Mara Venier | la psicologa le disse che rischiava il suicidio

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Una lunga intervista rilasciata a Molto Donna, l’inserto de Il Messaggero, eracconta anche di un periodo drammatico della sua vita, delle violenze subite. Era giovanissima, non ha mai avuto il coraggio di denunciare, oggi sarebbe tutto diverso ma è quandoha dato voce e volto alla campagna nazionale contro la violenza sulle donne che le è tornato tutto in mente, come se il tempo non fosse passato. La conduttrice oggi 72enne è stata oggetto di violenza, minacciata di morte con un coltello, stalkerizzata per anni, aveva poco più di 20 anni. Era nelle mani di un uomo che oggi non c’è più, è morto, maavrebbe voluto che anche lui vedesse quello spot, lei protagonista e forte, capace di dire a tutte le donne vittime di violenza di denunciare, di ribellarsi. Lei ha avuto terrore ...

ha il Covid . La conduttrice che già da qualche giorno stava facendo preoccupare i fan per le sue condizioni di salute ha annunciato di aver contratto il virus e che potrebbe essere a ...Proverà a partecipare comunque alla puntata di Domenica In natalizia, anche se da remoto. L'auspicio è che possa tornare in studio per il primo ... Mara Venier: «Antonio Banderas mi ha aperto gli occhi. Ho capito che dovevo essere amata per quello che sono, Mara Venier ha il Covid. La conduttrice che già da qualche giorno stava facendo preoccupare i fan per le sue condizioni di salute ha annunciato di aver contratto il virus e che potrebbe ...Proverà a partecipare comunque alla puntata di Domenica In natalizia, anche se da remoto. L'auspicio è che possa tornare in studio per il primo gennaio ...