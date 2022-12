Mara Venier ha il Covid | la puntata di Natale di Domenica In è a rischio?

(Di giovedì 22 dicembre 2022) L’appuntamento natalizio conIn è in forse. La conduttrice,, ha il. È stata lei stessa a darne notizia con un messaggio inviato a Fiorello durante ‘Viva Rai 2’. “Amore mio, anche io ti guardo e mi tiri su il morale. Me so’ beccata il”. Adesso nascono una serie di interrogativi e conseguenti ipotesi circa l’appuntamentole che questa settimana cade proprio nel giorno di. Come staL’idea più probabile è che si mandi in onda ‘il meglio diIn’. Intanto si apprende cheha “una sintomatologia piuttosto importante”, ma è seguita dal professor Francesco le Foche. La notizia è stata appresa dallo staff della Rai con preoccupazione. ‘Zia ...

Mara Venier ha il Covid. A rivelarlo è la stessa regina di Rai 1 a Fiorello durante la messa in onda del programma. Dovrebbe partecipare comunque alla puntata di 'Domenica In natalizia', anche se da remoto. L'auspicio è che possa tornare in studio per il primo gennaio. La conduttrice aveva detto già da qualche giorno di non stare bene attraverso le sue stories su Instagram, poi è arrivato l'esito positivo del tampone.