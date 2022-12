Mara Venier ha il covid | Fiorello legge il messaggio

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Proprio in questi giorni vi abbiamo raccontato delle condizioni di salute diche sta affrontando un brutto periodo. La conduttrice non ha nascosto nelle ultime settimane la preoccupazione per suo marito, Nicola Carraro, che era a Santo Domingo e lì ha preso il. Oggi Nicola sta bene, tanto che nelle ultime ore è tornato a Roma dalla sua. Questa mattina però l’amaro aggiornamento. A dare la notizia è statonel programma Viva Rai 2. Il comico ha letto in diretta undie ha spiegato che la conduttrice stava seguendo il programma su Rai 2 in diretta.gli ha mandato unper ringraziarlo: tiene compagnia a lei come a molti altri spettatori che sono costretti ...

con la sua Domenica in sarà in onda addirittura in diretta il giorno di Capodanno, il 1° gennaio, per passare con il pubblico questa prima domenica 2023. Infine, Italia Sì vede confermato ...Dopo Belen Rodriguez , e tanti altri Vip, ancheè stata messa ko dalla nuova variante influenzale che sta costringendo a letto milioni di italiani. La conduttrice veneta, che ha chiuso il 2022 con una puntata di Domenica In di grande ... Mara Venier: «Antonio Banderas mi ha aperto gli occhi. Ho fatto pace con me stessa, ora decido io» Il palinsesto della Rai 1 non va in vacanza: a farne le spese la "zia", che sarà in onda a Capodanno. Cosa succede a tutti gli altri programmi dell'ammiraglia.Mara Venier ha il Covid: le sue condizioni non sembrano destare preoccupazioni, ma bisognerà pensare a una soluzione per Domenica In Natale.