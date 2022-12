ilmessaggero.it

con la sua Domenica in sarà in onda addirittura in diretta il giorno di Capodanno, il 1° gennaio, per passare con il pubblico questa prima domenica 2023. Infine, Italia Sì vede confermato ...Dopo Belen Rodriguez , e tanti altri Vip, ancheè stata messa ko dalla nuova variante influenzale che sta costringendo a letto milioni di italiani. La conduttrice veneta, che ha chiuso il 2022 con una puntata di Domenica In di grande ... Mara Venier: «Antonio Banderas mi ha aperto gli occhi. Ho fatto pace con me stessa, ora decido io» Il palinsesto della Rai 1 non va in vacanza: a farne le spese la "zia", che sarà in onda a Capodanno. Cosa succede a tutti gli altri programmi dell'ammiraglia.Mara Venier ha il Covid: le sue condizioni non sembrano destare preoccupazioni, ma bisognerà pensare a una soluzione per Domenica In Natale.