Mara Venier a letto con il Covid | “Una mazzata terribile ragazzi… che pa**e” In bilico la puntata di Domenica In di Natale

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 22 dicembre 2022) L’arrivo dell’inverno non porta con sé solo le tanto attese festività natalizie, ma anche la classica influenza di stagione e l’ancora circolante coronavirus. Ne sa qualcosache è positiva al. L’annuncio in diretta su Rai2 l’ha dato questa mattina Fiorello leggendo un messaggio della conduttrice durante ‘Viva Rai2‘. “Zia” – a quanto apprende l’Adnkronos – ha una sintomatologia abbastanza importante ma è seguita costantemente dal professor Francesco Le Foche. La notizia ha creato più di qualche apprensione anche a Rai1, perchéavrebbe dovuto registrare domani in studio lanatalizia di ‘In’ che andrà in onda il 25 dicembre, giorno di. “Spero di riuscire ad esserci in qualche modo”, dice all’Adnkronos la ...