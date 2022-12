Manovra | voto di fiducia domani dalle 20 30 E Meloni gela i gufi

Sky Tg24

Quando ci sarà, dunque, ilsulla"Parlamento trattato in modo indecente da Meloni e il suo governo", tuona intanto la deputata Maria Elena Boschi . Con i nuovi ritardi nell'iter della ...Domani ildi fiducia alla Camera alle 20.30. Leggi anche2023, testo torna in Aula: via libera da commissione Bilancio2023, 43 modifiche e stralcio 450 mln a comuni: le ... Manovra governo, news. Governo pone la fiducia: ok definitivo atteso il 24 dicembre. LIVE Gentile utente ti informiamo che gli articoli 4 e 6 delle “Condizioni di Utilizzo dei Servizi offerti tramite registrazione ai Lettori” relativi, in particolare, all’accesso ai contenuti e alle notizi ...Il Governo è finalmente pronto a votare la fiducia alla manovra di Bilancio dopo aver effettuato ingenti correzioni in preda al caos.