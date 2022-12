Manovra | Maria Elena Boschi attacca la Meloni con le parole di Giorgia Meloni - VIDEO

(Di giovedì 22 dicembre 2022) «Non ci lamentiamo per le scelte che non condividiamo, perché la maggioranza ha il diritto e il dovere di fare scelte. Ci lamentiamo per il modo irrispettoso, indecente con cui è stato trattato il Parlamento....

Open

Così la deputata di Azione - Italia Viva - Renew EuropeElena Boschi intervenendo in Aula ...costituzione e il parlamento non ci servono È una vergogna quello che è accaduto con questa. ...- Pensioni minime salgono, Opzione Donna non cambia Mes - Calenda: "Serve e va usato. ... Dal marzo scorso con il generale GiovanniIannucci l'ltalia è al comando della missione Nato. ... Manovra, i tempi si allungano: la Ragioneria dello Stato chiede 43 ... Mattarella "Da forze armate contributo a pace e stabilità nel Mondo" Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione generale del sito: ...«Non ci lamentiamo per le scelte che non condividiamo, perché la maggioranza ha il diritto e il dovere di fare scelte. Ci lamentiamo per il modo ...