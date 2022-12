Manovra | è corsa contro il tempo Voto finale il 24 dicembre

(Di giovedì 22 dicembre 2022) È unail, a Montecitorio, per approvare laentro la vigilia di Natale per poi lasciare la parola all'altro ramo del Parlamento che dovrà licenziare in via definitiva il provvedimento entro la fine dell'anno. Dopo la discussione generale di giovedì mattina, l'esame in Aula è continuato a singhiozzo, in un clima di tensione tra maggioranza e opposizione: alla fine, dopo varie interruzioni per definire con esattezza il perimetro delle modifiche indicate dalla Ragioneria generale dello Stato, l'Aula ha approvato la richiesta di rinvio in Commissione della legge di bilancio avanzata dal presidente della Commissione bilancio Giuseppe Mangialavori. Poi il governo dovrebbe porre la questione di fiducia. Bocciata, invece, la proposta avanzata da Alleanza Verdi-Sinistra di ampliare il perimetro delle ...

Quotidiano Sanità

Un errore che complica ulteriormente lacontro il tempo per approvare laha riportato il testo in commissione bilancio. Adesso si dovrà correggere e fare in fretta prima di passare in Aula alla Camera. Lo spettro dell'...Accelera ladellaeconomica da 35 miliardi per arrivare al via libera definitivo entro il 31 dicembre. L'obiettivo di Governo e maggioranza è condurre in porto il provvedimento ed evitare così l'... Manovra. Corsa contro il tempo in Commissione Bilancio per ... È una corsa contro il tempo, a Montecitorio, per approvare la manovra entro la vigilia di Natale per poi lasciare la parola all’altro ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Manovra governo, news. Meloni: 'Italiani non ci chiedono miracoli, ma cose giuste'. LIVE ...