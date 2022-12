Manovra 2023 | verso ok della Camera il 24 dicembre Meloni | ' Italia non accede al Mes'

Adnkronos

Inps ricorda che per l'anno, l'età di accesso alla pensione di vecchiaia e all' assegno ... Il nuovo meccanismo di perequazione degli assegni previsto dalla, riporta Il Sole 24 Ore, ...Non è un fatto del tutto inconsueto, soprattutto quando si approvano le norme a tappe forzate come è avvenuto con questa, arrivata in Parlamento in dicembre (mese in cui solitamente c'è ... Manovra 2023, Letta: "La più pasticciata degli ultimi 20 anni" Salta la norma sulla medicina estetica, confermato l’aumento del tetto al fatturato per aderire al regime forfettario. Per il Pos nulla cambia La manovra finanziaria, tecnicamente la Legge di Bilancio ...Il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo ha illustrato la proposta di delibera, approvata a maggioranza ...