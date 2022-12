Manchester City-Liverpool è sempre show! Guardiola batte Klopp 3-2 e vola ai quarti di Carabao Cup

ItaSportPress

Ilha eliminato dalla Carabao Cup il Liverpool detentore della Coppa. Tutti i dettagli sulla partita A pochi giorni dalla finale del Mondiale, è subito ricominciato lo spettacolo del ...Il calcio in Inghilterra riparte a pochi giorni dalla conclusione del Mondiale in Qatar . Negli ottavi di finale della Carabao Cup è subito big match: ilsi impone sul Liverpool di Klopp (campione in carica) con il risultato di 3 - 2 in una partita ricca di emozioni. Per i Citizens in gol il solito Haaland (al 24° gol in stagione), ... Manchester City-Liverpool Carabao Cup: probabili formazioni e dove vederla Il match di Efl Cup tra Manchester City e Liverpool finisce 3-2: Haaland, Mahrez e Ake piegano i Reds ...Divertimento e goal all'Etihad, sblocca subito Haaland, segna anche Salah ma non basta: Reds eliminati agli ottavi.