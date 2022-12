Manchester City-Liverpool | che gol di Haaland | anticipa tutti e fa 1-0 VIDEO

ItaSportPress

Convincente come forse nessun altro difensore nella rassegna iridata, s ulle sue tracce si sono messe tutte le big europee:, Chelsea, Tottenham,United e Real Madrid. Il ...Commenta per primo Si torna in campo in Inghilterra ed è subito- Liverpool. Questa volta la grande sfida è valida per gli ottavi di finale della Carabao Cup 2022/2023. Ancora diversi assenti per entrambi gli allenatori, ma ci saranno invece Erving ... Manchester City-Liverpool Carabao Cup: probabili formazioni e dove vederla CARABAO CUP - Segui il big match del quarto turno di Carabao Cup in diretta tv in chiaro sul Nove e in streaming su Discovery+ a partire dalle ore 21.Quella che chiuderà il programma dell’EFL Cup, la Coppa di Lega inglese, sarà già la terza sfida stagionale tra Manchester City e Liverpool. Nonostante la stagione al di sotto delle aspettative i Reds ...