Mamma esclusa dalla recita di Natale del figlio | ha troppi tatuaggi ' Mi hanno detto di guardarla da fuori'

(Di giovedì 22 dicembre 2022) 'Hai, a scuola non puoi entrare'. Melissa Sloan , unagallese di 45 anni, ha raccontato di essere statadidela causa del suo aspetto. 'Non ...

ilmessaggero.it

'Hai troppi tatuaggi , a scuola non puoi entrare'. Melissa Sloan , unagallese di 45 anni, ha raccontato di essere statadalla recita di Natale del figlio a causa del suo aspetto. 'Non mi hanno fatto entrare - ha raccontato - e mi hanno detto di guardare ...Ora mi godo la gravidanza, poi si vedrà se qualcuno vorrà dare un'opportunità ad unabis". La Lucchese dal canto suo ha fatto sapere di " avere ricevuto la pec il 19 dicembre e di aver pagato ... Mamma con volto pieno di tatuaggi esclusa dalla recita di Natale del figlio a scuola: «La guardi dalla finestr Si chiama Melissa Sloan ed è una mamma gallese di 45 anni con la passione per i tatuaggi. La scula del figlio, in occasione della recita natalizia, le ha vietato di essere tra il pubblico chiedendole ...«Hai troppi tatuaggi, a scuola non puoi entrare». Melissa Sloan, una mamma gallese di 45 anni, ha raccontato di essere stata esclusa dalla recita di Natale del figlio a causa del ...