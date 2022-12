Malattie neuromuscolari | 96mila euro da campagna ' Sì donare rende felice'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Roma, 22 dic. (Adnkronos Salute) - Un dono da 96.536sotto l'albero di Natale dei Centri clinici Nemo, grazie ai clienti ODStore: si chiude con questo bilancio la quarta edizione di 'Sìfelici',promossa anche quest'anno dalla catena di prodotti dolci e salati in favore dei bambini con Sma (atrofia muscolare spinale) e distrofie muscolari dei Centri Nemo, strutture di eccellenza per la cura e la ricerca sulle. L'iniziativa - ricorda una nota - ha coinvolto dallo scorso 11 novembre i clienti dei 74 punti vendita della catena, che hanno potutoin cassa ricevendo in cambio un cioccolatino Lindor al caramello salato, grazie alla collaborazione con Lindt & Sprüngli. ...