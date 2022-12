Malamovida | al quartiere Ciambra macchina vandalizzata nella notte

Laprovinciadifermo.com

Una notte ad alta tensione nel rione che da tempo denuncia episodi di. Lo scorso ottobre, il comitato diha addirittura inoltrato una lettera all'ambasciata spagnola: all'...Stanotte due auto in sosta danneggiate. Ieri ilsvegliato da un party in mezzo a via Mameli alle 4 del mattino. È allarmea Stampace basso. Oggi il rione si è svegliato con due auto in sosta distrutte in via Maddalena. "Una 500 ... Droga, furti, rapine, malamovida. La Questura potenzia i contorlli in ...