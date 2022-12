Mai abbassare la guardia il male è sempre in agguato | non sai da dove può arrivare o dove finirà

Leggi su nonewsmagazine

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Mio padre non sapeva che cosa sarebbe successo. … Io invece l’hotemuto. Per questo corro. Non ho mai smesso, da quando sono nato. … Ho imparato a correre prima ancora di camminare. … Mio padre ha smesso di ridere dopo gli incendi. Prima era un uomo divertente. Josko sembra una foglia inquieta ai piedi dell’albero. La foglia che aspetta il colpo di vento che la spezzerà via. Tornavano ad essere ragazzi e ragazze, ma non del tutto. Nessuno di noi è tornato a essere quello che era prima. … Eppure, se avessimo saputo quel che stava per accadere, non ci saremmo lamentati. Niente liste con i nostri nomi, niente schede o elenchi. Solo così potevamo scappare. …. Ci ha aiutati anche se sapeva che nulla avrebbe ricevuto in cambio. Il suo è un bilancio in perdita. Markus Silberschatz detto Schoky, io spero con tutto il cuore che il tuo nome non sia mai dimenticato. Ma non ...