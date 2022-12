(Di giovedì 22 dicembre 2022) Il Napoli si è esibito ieri sera nell’ultima, poco fortunata, amichevole contro il Lille, terminata con un netto 4-1 in favore dei francesi. Gli azzurri dovranno quindi ritrovare la forma migliore entro il 4 gennaio, data in cui riprenderanno il loro percorso in Serie A affrontando l’Inter a San Siro. In queste prime amichevoli ad essere oggetto di discussione è stata però anche la divisamessa in mostra dagli azzurri nelle quattro gare disputate. La maglia, raffigurante un disegno di una renna con un cappello di Natale, ha diviso la tifoseria fra chi l’ha trovata divertente e chi l’ha trovata eccessivamente infantile. Formisano calendario Napoli Formisano: “La maglia di Natale è stata divertente” Ha parlato di questa e diiniziative dellain questo periodo di festività Alessandro Formisano, head of ...

Spazio Napoli

... era giusto fare questo passo proprio ora: la pausaconsentirà di lavorare con serenità e ... giarratanese, , che ha vestito labiancorossa qualche anno fa con il ruolo di ...... ma pensavo che stafosse rivolta ai bambini e basta. Per quale motivo dobbiamo fare ste figure E soprattutto veramente questa era l'unica alternativa come versione'. Infine, c'... Maglietta natalizia, dalla società avvertono: “Ci saranno altre sorprese” Winks ha lasciato anticipatamente il ritiro per fare ritorno in Inghilterra: il centrocampista della Sampdoria è esentato dall’amichevole Harry Winks ha salutato i compagni di squadra con un giorno di ...L'Udinese, in occasione del Natale, ha fatto visita alla comunita' per disabili Piergiorgio di Udine. "Udinese Calcio - sottolinea il club ...