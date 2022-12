Maglia Nazionale Italiana scontata su Amazon

(Di giovedì 22 dicembre 2022) La nuovadelladi calcio è finalmente arrivata! Realizzata dal brand Nike, questaè un vero e proprio omaggio alla storia e alla tradizione del calcio italiano. Clicca sull’immagine dellaper scoprire il prezzo su.itIl design dellariprende quello della celebre “azzurra” indossata dallanegli anni ’70 e ’80, con il caratteristico scollo a V e le strisce orizzontali sui lati. Ma Nike ha aggiunto anche alcuni tocchi moderni, come il materiale traspirante e le cuciture piatte per garantire comfort e prestazioni ottimali durante le partite. Laè disponibile in diverse taglie, dalla XS alla ...

FIGC

...lungo corso e tra gli uomini copertina dellamessicana del recente passato ( è il 6° giocatore all - time per presenze con la Tricolor ), Ochoa ha indossato negli ultimi tre anni la...1 Nella giornata di ieri Jason Cummings , attaccante dellaaustraliana, ha raccontato di aver chiesto a Olivier Giroud uno scambio di maglie, senza ...profilo Twitter ha pubblicato la... Si conclude la partnership tra FIGC e PUMA: un saluto speciale per ... Il presidente della Federazione Italiana Pallacanestro Gianni Petrucci ha rilasciato una lunga intervista a 'La Repubblica' in cui ha toccato vari argomenti, tra cui la possibilità di vedere Paolo Ban ...E' in via di conclusione la collaborazione tra la Puma e la Nazionale di calcio azzurra.Sono ben 20 anni che le due aziende collaborano insieme e tanti sono stati i momenti unici come la ...