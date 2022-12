Mafia a Ostia | la “prigione” di Roberto Spada è la Capitale

(Di giovedì 22 dicembre 2022)– I Carabinieri del Gruppo dihanno eseguito un’ordinanza che applica nei confronti del 47ennel’obbligo di non lasciare il comune di Roma e di recarsi in caserma due volte al giorno. Il provvedimento è stato emesso dalla Corte di Assise di Appello di Roma su richiesta della locale Procura Generale poiché si ritiene che le iniziali esigenze cautelari sono ancora attuali tenuto conto della elevata pericolosità sociale diquale emerge, oltre che dai plurimi precedenti penali, dal suo accertato in via definitiva inserimento, quale organizzatore, nell’associazione di stampo mafioso denominata “clan” (con il ruolo di organizzatore) e nell’attesa che la Corte Suprema di Cassazione si pronunci sulla rideterminazione della pena a ...

ilmessaggero.it

... mentre al liceo admilitava nel Fronte della Gioventù ed era vicino al compianto Toni Augello - è diventato avvocato e negli anni 90 è stato in prima linea nella lotta contro la......a, poi non ha più fatto politica attiva. Si è laureato in Giurisprudenza e ha intrapreso la carriera giuridica diventando avvocato, diventando poi il legale difensore di alcuni pentiti diI carabinieri del Gruppo di Ostia hanno eseguito la misura che applica nei confronti del 47enne l’obbligo di non lasciare il comune di Roma e di recarsi in caserma due volte al giorno 'poichè poiché s ...Mafia a Ostia, nuovi sviluppi. I carabinieri del Gruppo di Ostia hanno eseguito un’ordinanza che applica nei confronti del 47enne Roberto Spada l’obbligo di non lasciare il comune di ...