leggo.it

Kafkanya è la player più acclamata sui social network: ecco come si è imposta sulla scena insieme ae Shiftymine. Anche le donne amano i videogiochi e gli sport elettronici. Lo rivela una ricerca condotta dall'Osservatorio italiano esports, in collaborazione con Demoskopea Consulting, i cui ...Kafkanya è la player più acclamata sui social network: ecco come si è imposta sulla scena insieme ae Shiftymine. Anche le donne amano i videogiochi e gli sport elettronici. Lo rivela una ricerca condotta dall'Osservatorio italiano esports, in collaborazione con Demoskopea Consulting, i cui ... Mady Gio, da cameriera a OnlyFans: «Guadagno più di 100mila euro al mese. Ero una suora, ora penso a un porno»