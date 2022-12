Mady Gio | da cameriera a OnlyFans | «Guadagno più di 100mila euro al mese Ero una suora | ora penso a un porno»

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Si chiama Madalina Ioana Filip e il suo pubblico la conosce comeGio. È originaria della Romania, ma è cresciuta a Varese. Ex, ha cambiato vita diventando una content creator su. Adesso guadagna «più dial», dice (forse esagerando un po’) al programma La Zanzara su Radio 24. Nessun videoper il momento perché «non sono pronta», ma tante foto di nudo che fanno impazzire i suoi fan. Il suo punto di forza è il seno, «un’ottava» racconta.Gio, l’intervista «Ripensamenti? Nessuno, anzi. Magari l’avessi fatto prima. Ho fatto laper 10 anni nel ristorante di famiglia. A casa sono tutti contenti, anche la bisnonna. Dice che finché non uccido nessuno e pago le tasse, si può fare ...

