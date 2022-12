Luis Enrique cerca una panchina | una nazionale ci pensa

L'Ultimo Uomo

Non soltanto lui: tra i favoriti, ci sarebbero anchee Tuchel, altri nomi accostati ai bianconeri nel recente passato per l'eventuale sostituzione di Allegri.Paulo Bento e Roberto Martinez sono stati i primi Ct a lasciare,ha ricostruito la Spagna ma senza vincere e Louis Van Gaal ha concluso il suo terzo mandato alla guida dell'Olanda CHI AL ... Luis Enrique, ricordo del suo periodo da allenatore della Roma Luis Enrique può tornare subito in panchina: stando a quanto riferisce Marca l'ex ct della Spagna, esonerato dopo la sconfitta contro il Marocco in Qatar, potrebbe allenare il brasile dopo l'addio di ...Il 18 dicembre sarà nominato il nuovo cda. Come noto, saranno figure quasi esclusivamente tecniche, poi serviranno anche dirigenti per la parte sportiva Del Piero, ...