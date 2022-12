Lucescu | «Guardiamo il cielo con paura | sentiamo gli aerei mentre giochiamo Ma non lascio l’Ucraina»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Tuttosport intervista l’allenatore della Dinamo Kiev, Mircea. A 77 anni ha deciso di continuare ad allenare la squadra, nonostante il dramma della guerra in Ucraina. «Ho forti dolori alla schiena e alle anche dovuti alle tante ore che devo passare in pullman quando ci spostiamo dalla Polonia ai campi di Kiev, Leopoli, Kryvyi Rov, Mynav, Uzgorod e Kolos dove ancora si può giocare il nostro campionato. Chi me lo fa fare? Non posso tradire questi ragazzi. Mi voleva il Fenerbahce, ma ho detto no. Il mio posto è là. Anche se quello che sta accadendo ha dell’inverosimile. Dopo quasi un anno di guerra sembra che tutto sia ormai normale, assuefatto e nemmeno si parla più della vita negli stadi ucraini». Come si vive in Ucraina e come si può giocare a calcio?racconta. «Con la. Ti guardi ine non sai ...