Lombardia | il caso dell’assessore-deputato Sala | dichiarato incompatibile | non si è mai dimesso E continua a occupare tre poltrone

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Un politico che non rispetta le regole e nemmeno si assume la responsabilità di spiegare il perché. Benvenuti in, quella che dovrebbe essere la regione più avanzata d’Italia. Dove il vicegovernatore è ancora Fabrizio, esponente di Forza Italia, nonostante siacon quel ruolo da quando è stato eletto alla Camera. Il Consiglio regionale ha deliberato all’unanimità la sua incompatibilità lo scorso 6 dicembre, ma questo non l’ha ancora convinto a lasciare la poltrona. “La sua decadenza da consigliere regionale non ci è stata comunicata”, sostengono dallo staff di Attilio Fontana. E anche sedecadesse da consigliere, il suo decadere anche da vicepresidente e assessore regionale non sarebbe automatico: servirebbero le dimissioni o il ritiro delle deleghe da parte del governatore, che però non ...