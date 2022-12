LIVE Sci alpino | Slalom Madonna di Campiglio 2022 in DIRETTA | vince Yule | Braathen fuori dal podio 13° Sala

(Di giovedì 22 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.39 Suldunque Svizzera, Norvegia e Germania.Danielcon 0.08 su Kristoffersen e 0.18 su Strasser. Completano la top10, Feller, Schwarz, Jakobsen, Gstrein, Pertl e Popov. 21.38ha sciato troppo in sicurezza, convinto che il vantaggio della prima manche gli consentisse di amministrare. In una gara così tirata, si è ritrovatodal! 21.37 COLPO DI SCENA!dal! Chiude 4° a 0.27 da, chela gara! 21.35 Manca solo Lucas: il norvegese può gestire 55 centesimi, non sono pochi su questa pista. 21.34 Inforcata per ...

18.53 Il francese Paco Rassat è 31° a 2.03, si salva per ora Gross. 18.51 Siamo al pettorale n.51, ci avviciniamo a Kastlunger, sono 76 gli atleti iscritti.OA Sport vi proporrà le DIRETTEscritte delle due manche per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della Coppa del Mondo dialpino 2022 - 2023. PROGRAMMA COPPA DEL MONDO 2022 - ... LIVE Sci alpino, Slalom Madonna di Campiglio 2022 in DIRETTA: Kristoffersen mette pressione a tutti Madonna di Campiglio capitale dello sci mondiale in occasione dello slalom speciale maschile 3Tre. Prima manche ore 17:45, seconda alle 20:45 ...CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.08 Appuntamento alle 20.45 per la seconda manche, vi aspettiamo. A più tardi. 19.06 Ricordiamo l’inforcata di Alex Vinatzer: stava sciando per un piazzamento d ...