LIVE Sci alpino | Slalom Madonna di Campiglio 2022 in DIRETTA | Braathen in testa | ennesima inforcata per Vinatzer

(Di giovedì 22 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELLODIDI18.24 Il croato Filip Zubcic è 20° a 1.65. Il tempo comunque si può ancora fare, chiaramente la pista non è più intonsa come per i primi 5 che sono scesi. 18.22 Lo spagnolo Joaquim Salarich appare irriconoscibile rispetto allo scorso anno ed è ultimo a 2.19. 18.20 Sono scesi i primi 22. Al comandocon 0.42 su Meillard, 0.50 su Strasser, 0.55 su Yule, 0.74 su Kristoffersen. 12° Sala a 1.05, 15° Razzoli a 1.25. Fuori, l’unico ad inforcare finora. 18.19 Il gigante svizzero Ramon Zenhaeusern appare molto macchinoso e chiude 19° a 1.58. 18.18 Matt è 11° a 0.99. Continua a perdere posizioni Sala, ora 12° a 1.05. 18.17 L’austriaco Michael Matt ha 0.13 di ...

