LIVE Sci alpino | Slalom Madonna di Campiglio 2022 in DIRETTA | Braathen al comando | tra poco gli azzurri

Leggi su oasport

(Di giovedì 22 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELLODIDI17.54 Il francese paga 0.14 al primo intermedio e ben 0.65 al secondo! La sua andatura non sembra fluida. 17.53 Feller è il peggiore sin qui, troppe ‘grattate’. Chiude sesto a 8 decimi secchi da. Ora Clement Noel, l’altro grande favorito di oggi insieme al norvegese. 17.52 Feller aggressivo come sempre, ma è dietro 0.34 al secondo parziale. 17.51si conferma in grandissima forma e si porta alcon 0.42 su Meillard. Certo i distacchi sono davvero risicati. Vediamo l’austriaco Manuel Feller, poi il francese Clement Noel. 17.51 0.14 di ritardo peral primo intermedio, ma poi mette il turbo e transita con ...