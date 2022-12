LIVE Sci alpino | Slalom Madonna di Campiglio 2022 in DIRETTA | Braathen al comando | 9° Sala Tra poco Vinatzer

(Di giovedì 22 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELLODIDI18.11 Jakobsen sbaglia proprio sul piano finale ed è 16° a 1.71. Ora l’acciaccato Alex. 18.10 Haugan va in calo e chiude ottavo a 0.98.dunque scivola in nona posizione. Tocca all’imprevedibile svedese Kristoffer Jakobsen. 18.10 Il norvegese Timon Haugan sta andando fortissimo. Solo 0.19 di ritardo al secondo intermedio. 18.09 8°a 1.05, 11° Razzoli a 1.25. 18.08 Sono scesi i primi 15. Alcon 0.42 su Meillard e 0.50 su Strasser. 4° Yule a 0.55, 5° Kristoffersen a 0.74. Comunque non è un caso che ai primi 5 posti si trovino gli atleti scesi con i primi 5 pettorali… 18.07 Considerate ...

OA Sport vi proporrà le DIRETTEscritte delle due manche per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della Coppa del Mondo dialpino 2022 - 2023. PROGRAMMA COPPA DEL MONDO 2022 - ...Sul Canalone Miramonti l'Italia schiererà sette atleti. Dopo la brutta caduta rimediata in Alta Badia l'altro ieri, con tanto di piccolo infortunio al menisco, Alex Vinatzer ha deciso di stringere i ...