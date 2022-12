LIVE – Roma-Waalwijk 1-0 | amichevole 2022 DIRETTA

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Ladiinvernale. Ultimo impegno in Algarve per i giallorossi, impegnati contro la formazione olandese dopo il ko contro il Cadice e la vittoria contro il Casa Pia negli ultimi due test. Calcio d’inizio alle ore 16. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale con lascritta. COME VEDERE LA GARA IN TV PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5(3-4-1-2): Rui Patricio; Celik, Kumbulla, Ibanez; Zalewski, Bove, Matic, El Shaarawy; Pellegrini; Zaniolo, Abraham. A disp.: Svilar, Mancini, Boer, Karsdorp, Camara, Cristante, Vina, Spinazzola, Volpato, Shomurodov. All. José Mourinho RKC(3-5-2): Pereira; Gaari, Adewoye, van den ...

In programma anche le partite di Lazio (su Sky Sport Football alle 18.30),(in campo tra poco) e Monza. Bologna in vantaggio sul Verona con ......Diretta LIVE Roma-Waalwijk, formazione ufficiale: c'è Pellegrini. Abraham dal 1' Ultima amichevole in Portogallo per la Roma di Mourinho contro il RKC Waalwijk Dopo il rotondo ko con il Cadice (0-3) e la vittoria di misura con il Casa Pia (1-0), la Roma di José Mourinho scende in ...