LIVE Manchester City-Liverpool 1-1 | pareggia Carvalho

Footballnews24.it

Formazioni ufficiali:CITY: Ortega Moreno, Lewis, Akanji, Laporte, Ake, Rodrigo, De Bruyne, Gundogan, Mahrez, Haaland, Palmer LIVERPOOL: Kelleher; Milner, Matip, Gomez, Robertson, Bajcetic,...IlCity , nelle ultime cinque partite, ha un bilancio costituito di 4 vinte, 0 pareggiate e 1 perse; ha siglato 10 gol e subito 4 . Il bilancio del Liverpool é invece di 4 vinte, 0 ... Streaming GRATIS Manchester City-Liverpool: dove vedere il match in Diretta Live Join Will Unwin for updates as the two heavyweights return to action in a fourth-round tie at the Etihad. 20:30 30 mins: City have continued to dominate possession since the equaliser ...Use audio icon at top of page to listen to BBC Radio 5 Live commentary; Haaland converts De Bruyne cross to put Man City in front; Carvalho slots in for Liverpool against ...