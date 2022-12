OA Sport

In casa Italia si puntano le fiches su Alice Bellandi , tra le grandi favorite nella - 78 kg per quanto visto in stagione, mentre Christian Parlati e Gennaro Pirelli fanno parte del gruppo 'outsider ...Dopo i fantastici terzi posti ottenuti ieri da Assunta Scutto e Odette Giuffrida, la squadra azzurra si affida ad un poker molto interessante composto da Manuel Lombardo e Giovanni Esposito nei - 73 ... LIVE Judo, Masters Gerusalemme 2022 in DIRETTA: Alice Bellandi vola ai quarti di finale. Attesa per Pirelli e Parlati Anime streaming service HIDIVE has announced two new additions to their upcoming Winter 2023 simulcast lineup. Today, it was revealed that Farming Life in Another World and Ippon! again will be added ...ECCLESTON’S Lucy Renshall is among the nine-strong Great Britain squad heading to Jerusalem for the final event of the 2020 Judo World ...