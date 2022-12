LIVE Baskonia-Virtus Bologna 90-79 | Eurolega basket in DIRETTA | Marinkovic trascina i baschi al quinto successo in fila | nono ko stagionale per le V-nere

Leggi su oasport

(Di giovedì 22 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22:30 Termina qui la nostraper questa sera. Grazie a tutti voi, amiche ed amici di OA Sport, per averci seguito. Buon proseguimento ed un saluto sportivo! 22:25 La squadra iberica riesce a centrare ilin, rimanendo ai piani alti della classifica con 10-5 di record! Ilha toccato anche il +20, con lache nell’ultimo quarto è riuscita a riavvicinarsi fino al -7. A quel punto la compagine di coach Penarroya ha ripreso a macinare gioco e punti, mettendo così in cassaforte la vittoria. 22 punti di uno straripante, mentre Sedekerskis chiude a quota 12 punti. Per i bianconeri di Sergio Scariolo, ...