LIVE Baskonia-Virtus Bologna 78-65 | Eurolega basket in DIRETTA | iberici in gestione a -5? dal termine | bolognesi tentano il tutto per tutto

Leggi su oasport

(Di giovedì 22 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA84-73 1/2 anche per Teodosic. 84-72 1/2 per Kotsar a cronometro fermo, +12! Time-out di Sergio Scariolo, che vuole provare a riordinare le idee. 83-72 Piazzato di Costello, nuovo +11 dei baschi! 81-72 Bomba delcon Thompson! 78-72 Dentro anche il libero aggiuntivo: lac’è eccome! 78-71 ANCORA LUIIII: MANNIOOOONNN!!! 78-68 NICOOOOO MANNIOOONN!! TRIPLAAAAA 78-65 Penetrazione di Giedrtis, +13! 76-65 Belinelli dal pitturato: 13 punti per l’ex San Antonio Spurs! 76-63 2/2 ai liberi Sedekerskis! 74-63 S’iscrive al tabellino anche Mannion! 74-61 Piazzato di Marinkovic, che sale a 21 punti! 72-59 Jaiteh da due! 72-57 Segnatura pesante di Diez! 69-57 Belinelli replica prontamente! 69-54 Altra ...