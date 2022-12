L’inutilità della campagna #BloccaLaGazzetta condotta dai tifosi della Juventus su Twitter

Leggi su giornalettismo

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Le critiche alla stampa sono sempre legittime. Ognuno, per fortuna, ha la possibilità di poter scegliere la fonte giornalistica da cui prendere e apprendere notizie. Insomma, nessuno è obbligato a leggere questo o quel giornale. Nessuno è costretto a seguire un telegiornale rispetto a un altro. Questo principio, dunque, rende del tutto inutile unanata sunelle ultime ore. Una sorta di invito al “boicottaggio” che, però, non ha effetti tangibili sulla testata presa di mira. Ecco perché la“Blocca la Gazzetta” – iniziativa promossa da un gruppo, neanche troppo cospicuo – disul social di Elon Musk, è del tutto inutile. LEGGI ANCHE > I giornalisti italiani che non ce la fanno ad accettare la condanna a un 1 anno e 6 mesi ...