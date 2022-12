Lindsey Vonn | «Sciando mi sono rotta tutto | alla fine era solo dolore Ma quanto lo amo»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 22 dicembre 2022)ha abitato lo stesso pianeta di Sofia Goggia.molto amiche, peraltro. Ha vinto le Olimpiadi, due Mondiali, quattro Coppe del mondo e 82 gare di Coppa del mondo. E s’è fatta malissimo, un’infinità di volte. L’immortalità dello sci da discesa prevede legamenti strappati, tibie rotte, caviglie spaccate, rotule fuori sede. Se ti rompi una mano in gara il giorno prima, il giorno dopo vinci con la suddetta mano sanguinante. E’ un tema – quello delimplicito nel successo sportivo – che è vastissimo. E terribilmente attuale.ne parla in un’intervistaFaz. Ma nel suo caso si parla difisico, perché non c’è nemmeno l’ombra dell’amore-odio di tanti campioni per la loro disciplina. C’èl’amore. “Dopo il mio ritiro ...