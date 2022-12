Liliana Resinovich cosa non torna | il cordino | le scarpe | i lividi sul volto | le chiavi

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Sono davvero troppe le cose che nonno in una vicenda che, un anno dopo dal suo inizio, non sembra essere ancora destinata a una conclusione. E’ la storia diResinivich, scomparsa nel nulla da Trieste il 14 dicembre del 2021 e ritrovata morta il 5 gennaio in un bosco a pochi chilometri dalla casa in cui viveva con Sebastiano, suo marito. La procura aveva indagato e indaga per sequestro di persona, ma tutto lascia pensare che questa indagine, sarà archiviata per suicidio. Un suicidio al quale mai ha voluto credere la famiglia di, suo fratello, le nipoti, le amiche. Non ci crede neppure Claudio che pare fosse l’amante della donna, un uomo con il quale lei aveva deciso di iniziare una convivenza, una nuova vita dopo aver lasciato suo marito Sebastiano.però non c’è, nessuno ci può raccontare ...