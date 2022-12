(Di giovedì 22 dicembre 2022) ROMA - A Djibrilil mondo della moda è sempre piaciuto. Da calciatore impressionava per i suoi look stravaganti, eccentrici, particolari. E l'ex attaccante che tra le altre ha vestito pure la ...

Corriere dello Sport

...il mondo della moda è sempre piaciuto. Da calciatore impressionava per i suoi look stravaganti, eccentrici, particolari. E l'ex attaccante che tra le altre ha vestito pure la maglia della,...... tra le altre, anche nele nel Liverpool si è mostrato su Instagram in una veste totalmente nuova . Ecco di chi si tratta e cosa fa: non ci crederete mai. Djibril, dal calcio alla moda ... L’ex Lazio Cissé testimonial dei vestiti Lidl: le foto virali