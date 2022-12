L' Eredità | Flavio Insinna commuove | «non se ne vanno mai anche se»

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 22 dicembre 2022) L'porta avanti i giochisotto Natale e gli ascolti tv restano sempre impeccabili. Nell'appuntamento di giovedì 22 dicembre, il cast era al completo cone i due professori Samira e Andrea. Nel corso dei giochi, i telespettatori hanno dovuto dire addio ad un altro affezionato campione, la cui permanenza è stata decisamente breve. Il momento più saliente è stato quello della Ghigliottina. In tale circostanza, infatti,ha speso delle parole profondamente toccanti. L'puntata 22 dicembre 2022, il campione 'crolla' Dopo l'uscita di scena di Michele, questa volta un altro campione non ha resistito ed è ‘crollato' al confronto a tempo: Walter. Il viaggio di quest'ultimo è durato davvero poco e non ha reso granché in termini di denaro. Subito dopo ...