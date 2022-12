“L’erba del vicino è sempre più verde” | il nuovo spettacolo di Carlo Buccirosso

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 22 dicembre 2022) foto di Azzurra PrimaveraNAPOLI – Il regista e attore partenopeoè in scena in tutta Italia con il suo, intitolato “delpiù”. Come spiega lo stessonelle note di regia, «Marcello Trevisan, irreprensibile scrupoloso cassiere di banca, affittuario di un moderno monolocale, da tempo in aperta crisi matrimoniale, vive un momento di profonda depressione, insoddisfatto del proprio tenore di vita, delle proprie ambizioni, delle proprie scelte, delle proprie amicizie, e non di meno di sua sorella, rea di aver contribuito al peggioramento delle sue insicurezze e del suo devastante pessimismo! In continua spasmodica ricerca di libertà, cambiamenti e ...