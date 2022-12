(Di giovedì 22 dicembre 2022) Roma, 21 dic. (Adnkronos Salute ) - “Per chi convive con un, tumore raro del fegato, un giorno di vita in più è molto. Ci sono terapie come il pemigatinib che per noi pazienti rappresenta una speranza, ma ci sono altri...

Yahoo

Lo ha detto Paolo, presidente dell'Associazione pazienti italiani colangiocarcinoma (), a margine della conferenza stampa sul colangiocarcinoma che si è tenuta oggi alla Camera dei ......"è il secondo tipo di tumore primario del fegato più comune dopo il carcinoma epatocellulare - aggiunge Paolo, presidente dell'Associazione pazienti italiani colangiocarcinoma- La ... Leonardi (Apic): 'Garantire in Italia farmaci mirati per colangiocarcinoma' (Adnkronos) – Grazie all’oncologia di precisione si aprono nuove prospettive di cura per i pazienti colpiti da colangiocarcinoma, un tumore raro e aggressivo del fegato che presenta una prognosi infau ...Roma, 21 dic. Adnkronos Salute ) – “Per chi convive con un colangiocarcinoma, tumore raro del fegato, un giorno di vita in più è molto. Ci sono terapie come il pemigatinib che per noi pazienti rappres ...