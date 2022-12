L' ennesima gaffe di Biden | ecco come ha chiamato Zelensky che lo guarda perplesso

ilGiornale.it

Lo ha ampiamente dimostrato per l'volta giovedì scorso, quando ha mandato in tilt i mercati finanziari con una comunicazione sgrammaticata ed erratica. Unadopo l'altra La francese, ...Continua a fare discutere l'atteggiamento di Mario a ' Uomini e Donne '. Il cavaliere dopo lacon Gemma continua a scatenare le polemiche in studio . Nel corso delle puntate precedenti ...... L'ennesima gaffe di Biden: ecco come ha chiamato Zelensky (che lo ... Il presidente Joe Biden, apparso un po' confuso, prima storpia il cognome del leader ucraino, poi pronuncia un discorso senza capo né coda. L'espressione di Zelensky è tutto un programma ...Riavvolgere il nastro di qualche ora. Si torna a parlare di Alessandro Orsini, l'eccentrico prof che nell'ultimo anno ha fatto parlare, e tanto, di sé per le posizioni considerate filo-russe. Bene, ne ...