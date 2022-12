Leila Kaouissi | la tiktoker ricoverata per disturbi alimentari riabbraccia la mamma | “Forse tornerò a casa per Natale” E cantano Ghali dall’ospedale

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Non siamo dei medici né la sua famiglia, dunque non sappiamo come stia veramente, ma vederla ridere e scherzare con lariempie il cuore di gioia. Dopo settimane dure, in cui sembrava che le cose si stessero mettendo davvero male, adessoè tornata a sorridere. Accanto a leiLisa, che da sempre le sta vicino, soprattutto adesso che la figlia, 18 anni, èin Psichiatria. “tornerà aper”, ha detto Lisa durante una live di TikTok risalente a ieri 21 dicembre. “Non si sa ancora, però lo spero. Non voglio darmi false speranze“, ha subito aggiunto, 431mila follower su TikTok e quasi 9 milioni di ‘mi piace’. Poi ha risposto ad alcune domande dei fan: “I miei ...

