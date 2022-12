Le parole asciutte degli scrittori nati nel segno raccontano una vita giocata in difesa

Leggi su iodonna

(Di giovedì 22 dicembre 2022) «Non faccio che dire “piacere d’averla conosciuta” a chi non ho affatto piacere di aver conosciuto ma se volete sopravvivere bisogna che diciate certe cose». J. D. Salinger, nato il primo gennaio, rappresenta lo stile asciutto del Capricorno,coriaceo, nato per chiudere e inaugurare l’anno. Al freddo, in silenzio, senza sprecare fiato. Si narra sia il più longevo dello Zodiaco perché con Saturno come padrino, pianeta del vigore e dell’inflessibilità, resiste e osserva il mondo da una prospettiva così matura e nitida da lasciare senza fiato. Come i versi della poetessa Antonella Anedda, nata il 22 dicembre: «L’aria è piena di grida. Sono attaccate ai muri, / basta sfregare leggermente. /Dai mattoni salgono respiri, brandelli di». Muri e mattoni ricorrono spesso nelle poesie del Capricorno, servono a rinforzare le ...