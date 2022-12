Le otto montagne | recensione del film con Luca Marinelli e Alessandro Borghi

Leggi su cinemaserietv

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Il: Le, 2022. Regia: Felix Van Groeningen, Charlotte Vandermeersch. Cast:, Filippo Timi, Elena Lietti, Elisabetta Mazzullo, Lupo Barbiero, Cristiano Sassella. Genere: drammatico. Durata: 147 minuti. Dove l’abbiamo visto: al Festival di Cannes, in lingua originale. Trama: L’amicizia tra due bambini, Pietro e Bruno, conosciutisi in montagna, e la prosecuzione del loro rapporto personale nell’età adulta. Una storia molto italiana per ambientazione, che però ha fatto breccia nei cuori di lettori in tutto il mondo grazie all’universalità dei suoi temi. Questo è il romanzo Premio Strega di Paolo Cognetti che è arrivato sullo schermo tramite la collaborazione produttiva fra Italia, Francia e Belgio, ...