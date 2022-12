Lazio | Marcos Antonio | «Siamo pronti per il campionato»

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Le parole di, centrocampista della, dopo l’amichevole contro l’Almeria. Tutti i dettagli, centrocampista brasiliano della, ha parlato così ai microfoni diStyle Radio dopo la sconfitta in amichevole contro l’Almeria. PAROLE – «Difficile giocare oggi, abbiamo sbagliato troppo ma con l’allenamento faremo meglio e ci faremo trovareper il. Stiamo bene, ci stiamo allenando forte, oggi è stata una brutta partita ma fa parte del gioco. Andiamo avanti perché stiamo facendo una buona preparazione in vista della ripresa del». L'articolo proviene da Calcio News 24.

