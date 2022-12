Lazio | Lotito e Tare a lavoro per Pedro

(Di giovedì 22 dicembre 2022)sono alper tenereper un terzo anno di contratto: malgrado i 35 anni d’età e i problemi fisici nella rosa biancoceleste si preme per continuare il rapporto. Lavorrebbe far firmare il rinnovo aa gennaio, il giocatore è al termine della sua carriera e chiede calma, vorrebbe pensarci per una questione di famiglia. L'articolo proviene da Italia Sera.

Calcio 2022 - 2023 Serie A SquadraIl futuro mercato dellapasserà dal destino di Tare. Il ds biancoceleste dopo una vita a Formello può salutarea fine stagione rivoluzionando così il mercato laziale. Tare eDopo quello che sembrava ......Federico Marchetti ora svincolato è tornato a parlare della sua lunga esperienza alla, ... Marchetti ha spiegato al Tempo: "Col presidente Claudioho un ottimo rapporto. Magari in futuro ...[themoneytizer id=”99064-6] La Lazio, tramite i propri canali social, ha reso nota la formazione ufficiale che scenderà in campo questo pomeriggio contro l’Almeria, in Spagna. Qui di seguito le scelt ...Lotito e Tare sono al lavoro per tenere Pedro per un terzo anno di contratto: malgrado i 35 anni d’età e i problemi fisici nella rosa biancoceleste si preme per continuare il rapporto. La Lazio vorreb ...