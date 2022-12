Lavori sulle strade di Fiumicino | lo strano caso delle vie di “seria A” e di “serie B”

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 22 dicembre 2022)– Buche come crateri, dislivelli, crepe che si allargano e diventano profonde… Quasi impossibile passare in macchina (senza arrecarle danni), pericoloso anche solo camminare sul marciapiede: siamo sul set di un film? No, ci troviamo a, precisamente su via Coni Zugna, dove asfalto deteriorato o mancante e “buche” rattoppate rendono la strada impraticabile Le condizioni indecenti in cui versa la carreggiata, infatti, rendono difficile il transito dei veicoli, costretti a fare “slalom” per non rischiare di danneggiare l’auto. I pedoni, invece, corrono il rischio di cadere mentre camminano sui marciapiedi tempestati di buche e dislivelli. La cosa più grave è che questa mancata manutenzione rende impossibile il passaggio di disabili ed anziani. Percorrendo via Coni Zugna in direzione della Madonnella, fino ad un tratto di via della ...